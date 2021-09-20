В Мурманске уделяется особое внимание организации безопасных и удобных пешеходных зон

В настоящее время завершается ремонт пешеходной связи в районе улицы Маяковского областного центра. Здесь приведены в порядок не только уже существующие тротуары, но и выполнено устройство новых пешеходных дорожек. Также проведены работы по обновлению покрытия проезжей части.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил готовность объекта.

– Реконструкция пешеходной связи выполнена на 98%. Дорожникам осталось покрасить ограждения и завершить установку пандусов и перил, – прокомментировал Евгений Никора. – С учётом оставшихся работ и устранением замечаний, выявленных в ходе проверки, подрядчик должен сдать объект в течение 10 дней.

Всего на участке заменено около 2 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и более 1,6 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров. В рамках ремонта также выполнено строительство подпорной стены, обновление контейнерной площадки, частичная реконструкция инженерных коммуникаций, озеленение.

Напомним, в этом микрорайоне комплексная работа по развитию транспортно-пешеходной сети началась в прошлом году с создания новой дороги, ведущей от улицы Саши Ковалева до улицы Инженерной, а сейчас обновился участок вдоль улицы Маяковского. Важно, что на всех объектах организована современная система наружного освещения.

В целом дорожная кампания затронула все округа областного центра. Ремонты выполняются как в рамках национальных проектов, так и по муниципальным программам.