В Мурманске укладка верхнего слоя асфальта завершена на 22 объектах дорожного нацпроекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин провёл очередное заседание проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из 40 объектов, запланированных в рамках реализации дорожного нацпроекта в регионе в 2020 году, на сегодняшний день работы продолжаются только на улично-дорожной сети столицы Заполярья. Как доложил заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Эдуард Кольцов, осталось завершить укладку асфальтобетона на улице Генералова и Марата, а также Нахимова и Инженерной. В случае благоприятных погодных условий, службы технического надзора дадут разрешение на производство работ подрядчикам в ближайшие выходные. На улице Солнечная, строительство которой планируется завершить в 2021 году, продолжаются земляные и буровзрывные работы.

«Нам осталось совсем немного до полного завершения нацпроекта. Сейчас главное – качественный контроль заказчика, чтобы объекты были выполнены надлежащим образом, – подчеркнул Артем Гришин. – Параллельно завершается формирование списка объектов на следующие два года. В ближайшее время планируем провести по ним общественные обсуждения».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в заседании проектного комитета приняли участие представители Упрдор «Кола», начальник управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Павел Ручьев, руководство Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, а также муниципальные заказчики работ и депутаты областной Думы.