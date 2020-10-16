Падение курса рубля к доллару на 20% с начала года — это «круто»Переживём пандемию – будем отдыхать 31 декабря 2021 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 13:45

В Мурманске укладка верхнего слоя асфальта завершена на 22 объектах дорожного нацпроекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин провёл очередное заседание проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из 40 объектов, запланированных в рамках реализации дорожного нацпроекта в регионе в 2020 году, на сегодняшний день работы продолжаются только на улично-дорожной сети столицы Заполярья. Как доложил заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Эдуард Кольцов, осталось завершить укладку асфальтобетона на улице Генералова и Марата, а также Нахимова и Инженерной. В случае благоприятных погодных условий, службы технического надзора дадут разрешение на производство работ подрядчикам в ближайшие выходные. На улице Солнечная, строительство которой планируется завершить в 2021 году, продолжаются земляные и буровзрывные работы.

«Нам осталось совсем немного до полного завершения нацпроекта. Сейчас главное – качественный контроль заказчика, чтобы объекты были выполнены надлежащим образом, – подчеркнул Артем Гришин. – Параллельно завершается формирование списка объектов на следующие два года. В ближайшее время планируем провести по ним общественные обсуждения».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в  заседании проектного комитета приняли участие представители Упрдор «Кола», начальник управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Павел Ручьев, руководство Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, а также муниципальные заказчики работ и депутаты областной Думы.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Комментарий к новости:В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»
Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона растут цены на сахарный песок и мороженую неразделанную рыбу-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 15 копеек, доллар укрепился почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика