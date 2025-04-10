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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.25 10:15

В Мурманске укрупняются детские сады - запущен процесс объединения юридических лиц

Важно, что для родителей и детей, посещающих детсады, фактически ничего не изменится - ребята будут посещать привычные для них здания и группы, педагогический состав будет сохранен, воспитатели будут работать с теми же группами, уточняет администрация города Мурманска.

Объединятся педагогические коллективы, под одним руководителем. Новая система будет более эффективной и управляемой.

Объединенные учреждения получат возможность рационально использовать имущество, снизить дублирующие расходы, более эффективно управлять ресурсами, концентрируя их на приоритетных направлениях. Это позволит закупать современное оборудование, проводить ремонты, внедрять новые программы через более крупные закупки, что снизит затраты.

Сэкономленные средства будут направлены на поддержание комфортных и качественных условий пребывания детей в дошкольных учреждениях - на обновление инвентаря и игрушек, текущие ремонты, развитие материально-технической базы детских садов.

Из 42 руководителей, которые освободят занимаемые должности, 11 человек - пенсионеры, которые высказали желание уйти на заслуженный отдых на выгодных условиях - по сокращению. Остальные продолжат работать в системе городского образования, многие останутся в своих коллективах.

На протяжении последних 10 лет в дошкольных образовательных учреждениях регулярно проводятся мероприятия по реорганизации. Данные мероприятия направлены на повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование организационной структуры и оптимизацию работы учреждений. Так в период с 2015 года по настоящее время численность дошкольных учреждений сократилась с 80 до 65 учреждений.

Важно отметить, запланированные в настоящее время мероприятия по реорганизации дошкольных учреждений не предусматривают высвобождение помещений, дети совместно со своими педагогами продолжат заниматься в своих зданиях в привычной атмосфере по обычной программе.

 

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