Мурманская область. Арктика (16+)05.03.20 09:45
В Мурманске улицу Самойловой опять освобождают от транспорта
Согласно постановлению администрации города Мурманска № 594 будет освобождена от транспорта улица Самойловой - от дома № 18 до дома № 9 - с 00.00 5 марта до 24.00 13 марта. На данном участке будут запрещены движение, остановка и стоянка всех видов транспорта.
Также будет освобождена от транспорта улица Самойловой, от улицы Комсомольской до дома № 9 по улице Самойловой - с 00.00 5 марта до 24.00 13 марта. Движение, остановка и стоянка будут запрещены для всех видов транспорта, за исключением транспорта Главного управления МЧС России по Мурманской области.
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Педро
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