В Мурманске улицу Самойловой опять освобождают от транспорта

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 594 будет освобождена от транспорта улица Самойловой - от дома № 18 до дома № 9 - с 00.00 5 марта до 24.00 13 марта. На данном участке будут запрещены движение, остановка и стоянка всех видов транспорта.

Также будет освобождена от транспорта улица Самойловой, от улицы Комсомольской до дома № 9 по улице Самойловой - с 00.00 5 марта до 24.00 13 марта. Движение, остановка и стоянка будут запрещены для всех видов транспорта, за исключением транспорта Главного управления МЧС России по Мурманской области.