В Мурманске улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В год празднования 80-летия Победы ремонтные работы, а также мероприятия по обустройству дорожной инфраструктуры пройдут на участках улично-дорожной сети российских городов, в том числе Мурманска, названных в честь героев или событий Великой Отечественной войны, а также ведущих к памятникам и мемориалам, посвящённым событиям тех лет. В этом году работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В преддверии одного из самых важных для нашей страны праздников – Дня Победы – в российских регионах стартует проект «Улица Победы», направленный на сохранение памяти о подвиге героев войны и тружеников тыла. В год 80-летия Победы в нормативное состояние приведём порядка 180 объектов, названных в честь героев или событий Великой Отечественной войны. Их общая протяжённость составит более 440 км. Отмечу, что таким объектам всегда уделяется особое внимание в том числе для того, чтобы сохранить память о подвиге солдат Советской Армии на долгие годы», – сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Мурманске в текущем году дорожники отремонтируют улицу Свердлова, названную в честь Якова Михайловича Свердлова, активного борца за советскую власть. Участок общей протяжённостью порядка 3,5 км начинается от примыкания к проезду Михаила Ивченко и до примыкания к улице Приозёрная, захватывая проезды вдоль дома №6 корпус 1 к дому №4.

Кроме этого, запланирован ремонт более 3 км дорожного полотна на проспекте Героев-североморцев. Во время войны по этой дороге доставляли оружие, боеприпасы, продовольствие. Сначала дорога называлась Североморское шоссе, позже её переименовали в проспект Героев-североморцев. Дорога, по которому традиционно проходит шествие «Бессмертного полка» обновляется в рамках нацпроекта поэтапно, к примеру, в прошлых периодах отремонтирован участок от проезда Серпантин до улицы Александрова. Вблизи дороги находится и сам мемориал «Героям североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Открытие памятного знака состоялось 13 октября 1974 года, в день празднования 30-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В честь руководившего Мурманском в годы Великой Отечественной войны Максима Ивановича Старостина названа улица, расположенная в одной из верхних частей города. Протяжённость запланированного к ремонту участка – 1,27 км.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на объектах ремонта заменят дорожное покрытие, обновят бордюры и пешеходные ограждения, а также восстановят колодцы и обновят люки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/