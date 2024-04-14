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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.24 12:00

В Мурманске усиленно готовятся к наступлению паводка

Столица Заполярья находится в преддверии оттепели. При поднятии средней температуры окружающего воздуха выше трёх градусов в весенний период начинается активное таяние снега, что приводит к образованию водных потоков, подтоплению низменных участков дорог и разрушению конструктивных элементов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, предотвращением негативных последствий паводка занимается ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Работы ведутся в усиленном режиме во всех районах областного центра.

Так, на пересечении улиц Карла Либкнехта и Челюскинцев сотрудники учреждения расчищают сеть ливневой канализации, построенную в 1951 году. Водопроводные лотки открываются вручную, далее снежные и ледяные массы собирает специализированная техника.

Та же технология используется при очистке системы водоотвода на спуске к проспекту Кольскому в районе остановки общественного транспорта «Долина Уюта» в сторону юга.

Бригада работает и на улице Капитана Буркова. В ручном режиме с обеих сторон чистится лотки ливневой канализации вдоль лестницы, ведущей к Музыкальной аллее, чтобы потоки талой воды могли беспрепятственно уходить по ним, а не по ступеням.

В настоящее время работы по сезонной очистке системы водоотвода подходят к завершению.

Как сообщает администрация города Мурманска, на территории областного центра работает противопаводковая комиссия, координирующая выполнение мероприятий, контролирующая их результат. Для быстрого реагирования на внештатные ситуации на дежурстве находятся специализированные бригады «Управления дорожного хозяйства», оснащенные техникой и необходимым оборудованием.

Подрядные организации также обеспечены всем необходимым для оперативного устранения подтоплений.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27141&page=1

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