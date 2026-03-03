В Мурманске успешно реализуется проект «Классная карта»

«Классная карта» — единая система безналичной оплаты питания в школьных столовых и буфетах на базе Единой карты жителя Мурманской области. Сейчас сервис уже работает в пилотных учебных заведениях: гимназии №3 и №5, лицее №2, губернаторском лицее, а также школах №11 и №31.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, до 1 сентября 2026 года к проекту должны присоединиться все школы города.

Проект даёт родителям удобный инструмент контроля питания ребёнка. Чтобы подключиться, достаточно выполнить три шага: дать согласие на обработку персональных данных школьника, создать личный кабинет на портале питание.дети (https://питание.дети) и привязать лицевой счёт к банковской карте. В личном кабинете родители могут отслеживать, что ребёнок покупает в буфете и как обедает, а также пополнять счёт — в том числе с помощью ЕКЖ, через Систему быстрых платежей (без комиссии), банкоматы и платёжные терминалы. При этом обучающемуся не нужны собственный банковский счёт или карта: всё управление происходит через родительский кабинет.

Главное преимущество «Классной карты» — мультифункциональность ЕКЖ. Одной картой школьники могут:

- оплачивать проезд в общественном транспорте (со скидками: 50% на городском сообщении и 60% — на пригородном; цена поездки по карте — 47 рублей против 53 рублей по обычной банковской карте и 57 рублей наличными);

- проходить в школу — если в учреждении настроена Система контроля и управления доступом, для прохода через турникет не требуется оформлять отдельную карту;

- расплачиваться за дополнительное питание в буфете.

Таким образом, ЕКЖ избавляет школьников от необходимости носить с собой несколько карт и наличных: она объединяет функции проездного, пропуска и платёжного инструмента. Проект развивается в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».

На платформе национального мессенджера «МАХ» Минцифры Заполярья создало чат-бот ЕКЖ, с помощью которого можно узнать информацию о видах карт, их возможностях, способах пополнения, порядке оформления. Кроме этого, у Единой карты жителя Мурманской области есть своя «горячая линия», доступная по телефону 8-800-200-600-5 с понедельника по пятницу. Время её работы – с 9.30 до 16.00.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31988&page=1