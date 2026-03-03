В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.26 14:30

В Мурманске успешно реализуется проект «Классная карта»

«Классная карта» — единая система безналичной оплаты питания в школьных столовых и буфетах на базе Единой карты жителя Мурманской области. Сейчас сервис уже работает в пилотных учебных заведениях: гимназии №3 и №5, лицее №2, губернаторском лицее, а также школах №11 и №31.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, до 1 сентября 2026 года к проекту должны присоединиться все школы города.

Проект даёт родителям удобный инструмент контроля питания ребёнка. Чтобы подключиться, достаточно выполнить три шага: дать согласие на обработку персональных данных школьника, создать личный кабинет на портале питание.дети (https://питание.дети) и привязать лицевой счёт к банковской карте. В личном кабинете родители могут отслеживать, что ребёнок покупает в буфете и как обедает, а также пополнять счёт — в том числе с помощью ЕКЖ, через Систему быстрых платежей (без комиссии), банкоматы и платёжные терминалы. При этом обучающемуся не нужны собственный банковский счёт или карта: всё управление происходит через родительский кабинет.

Главное преимущество «Классной карты» — мультифункциональность ЕКЖ. Одной картой школьники могут:

- оплачивать проезд в общественном транспорте (со скидками: 50% на городском сообщении и 60% — на пригородном; цена поездки по карте — 47 рублей против 53 рублей по обычной банковской карте и 57 рублей наличными);

- проходить в школу — если в учреждении настроена Система контроля и управления доступом, для прохода через турникет не требуется оформлять отдельную карту;

- расплачиваться за дополнительное питание в буфете.

Таким образом, ЕКЖ избавляет школьников от необходимости носить с собой несколько карт и наличных: она объединяет функции проездного, пропуска и платёжного инструмента. Проект развивается в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».

На платформе национального мессенджера «МАХ» Минцифры Заполярья создало чат-бот ЕКЖ, с помощью которого можно узнать информацию о видах карт, их возможностях, способах пополнения, порядке оформления. Кроме этого, у Единой карты жителя Мурманской области есть своя «горячая линия», доступная по телефону 8-800-200-600-5 с понедельника по пятницу. Время её работы – с 9.30 до 16.00.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31988&page=1

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплаты руководителей: кому в СЗФО предлагают более 300 тысяч рублей в месяц?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 44 копейки, евро теряет 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»