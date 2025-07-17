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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 17:00

В Мурманске успешно реализуется проект «Северное долголетие»

Представители старшего поколения города-героя теперь могут провести время активно и с пользой для здоровья в пространстве «СОПКИ.СПОРТ» на улице Баумана, 42. Благодаря инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и проекту «Северное долголетие» для них организованы бесплатные тренировки, которые проходят со среды по воскресенье с 10.00 до 12.00.

Современный тренажёрный зал оснащён высокотехнологичным оборудованием, предназначенным для безопасных и эффективных занятий: беговая дорожка и эллиптический тренажёр для кардио-нагрузки, а также силовые тренажёры с регулируемой нагрузкой на все группы мышц.

Как сообщает администрация города Мурманска, широкий спектр оборудования позволяет подобрать индивидуальную программу, учитывая особенности здоровья и физические возможности каждого участника, а поддержка инструктора обеспечит грамотное выполнение упражнений и минимизирует риск травм.

Проект «Северное долголетие», стартовавший 1 июля, преследует цель не только улучшить физическое состояние северян серебряного возраста, но и расширить возможности для культурного досуга и обучения, способствуя активной социальной жизни.

Всю актуальную информацию и анонсы мероприятий можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска во вкладке «Губернаторский проект «Северное долголетие». Кроме того, для консультаций работает «горячая линия» по номеру 8 (981) 303-26-45 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30430&page=1

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