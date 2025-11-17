В Мурманске успешно завершился Арктический гражданский форум «ОБЩЕСТВО51»

Это уникальная площадка, впервые собравшая гражданских активистов для формирования новых инициатив и разработки практических инструментов их реализации. Высокая практическая отдача диалога подтверждена участием федеральных экспертов – представителей совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты РФ и Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

Участников форума приветствовала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Она поблагодарила организаторов – региональную Общественную палату и мурманское отделение Ассамблеи народов России, Эндаумет-фонд «Кольский» – за возможность обменяться опытом взаимодействия власти, некоммерческих организаций и бизнеса и отметила готовность правительства области и дальше поддерживать лучшие практики и решения в сфере гражданского общества.

«Сегодня здесь собрались люди, которые неравнодушны к будущему своей страны, искренне любят свою малую родину и свое Отечество и по зову души, по зову сердца ведут работу на благо людей, - подчеркнула Оксана Демченко. - Пусть итогом сегодняшнего форума станет набор интересных идей, которые обязательно нужно будет реализовать в конкретные проекты».

Всего на форуме работали девять площадок, которые были посвящены таким важным темам, как повышение роли семьи и женщин, в том числе для поддержки участников СВО, развитие некоммерческого сектора и его вовлечение в реализацию губернаторского плана «На Севере – жить!», вопросы организации общественного контроля на выборах и в деятельности органов власти. Особое внимание уделялось реализации патриотических проектов, таких как «В кругу СВОих», «Север помогает», «Дороги Победы. Города-герои».

Один из главных акцентов форума был сделан на укреплении единства российской нации и защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Этот приоритет государственной политики, обозначенный Президентом России Владимиром Путиным, стал ключевой темой блока «Объединяя сердца и усилия ради единства России». На его площадках активно обсуждались ключевые направления работы по разработке и внедрению эффективных механизмов духовно-нравственного воспитания молодежи, способствующих укреплению гражданского сознания, инициативы по сохранению и приумножению культурной самобытности народов России, а также по защите исторической памяти.

Позитивную динамику гражданского общества Мурманской области отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, подчеркнув значительный рост региона в рейтинге «Регион-НКО» (с 72-го до 31-го места). Это подтверждает эффективное взаимодействие власти и НКО и стимулирует к поиску новых решений.

Знаковым итогом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами Мурманской и Запорожской областей. председатель Общественной палаты Мурманской области Наталья Рашева подчеркнула: «Предстоит важный Год единства народов России. Мы продолжим обеспечивать преемственность с Годом защитника Отечества, вовлекая участников СВО в общественно значимую деятельность, укрепляя межнациональное согласие и поддерживая подшефный Приморский регион в Запорожской области».

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, обмен межрегиональным опытом и активный диалог позволили выработать эффективные стратегии для гармонизации межнациональных отношений и дальнейшего укрепления единства нашего общества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557074/#&gid=1&pid=4