Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.25 14:30

В Мурманске успешно завершился Арктический гражданский форум «ОБЩЕСТВО51»

Это уникальная площадка, впервые собравшая гражданских активистов для формирования новых инициатив и разработки практических инструментов их реализации. Высокая практическая отдача диалога подтверждена участием федеральных экспертов – представителей совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты РФ и Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

Участников форума приветствовала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Она поблагодарила организаторов – региональную Общественную палату и мурманское отделение Ассамблеи народов России, Эндаумет-фонд «Кольский» – за возможность обменяться опытом взаимодействия власти, некоммерческих организаций и бизнеса и отметила готовность правительства области и дальше поддерживать лучшие практики и решения в сфере гражданского общества.

«Сегодня здесь собрались люди, которые неравнодушны к будущему своей страны, искренне любят свою малую родину и свое Отечество и по зову души, по зову сердца ведут работу на благо людей, - подчеркнула Оксана Демченко. - Пусть итогом сегодняшнего форума станет набор интересных идей, которые обязательно нужно будет реализовать в конкретные проекты».

Всего на форуме работали девять площадок, которые были посвящены таким важным темам, как повышение роли семьи и женщин, в том числе для поддержки участников СВО, развитие некоммерческого сектора и его вовлечение в реализацию губернаторского плана «На Севере – жить!», вопросы организации общественного контроля на выборах и в деятельности органов власти. Особое внимание уделялось реализации патриотических проектов, таких как «В кругу СВОих», «Север помогает», «Дороги Победы. Города-герои».

Один из главных акцентов форума был сделан на укреплении единства российской нации и защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Этот приоритет государственной политики, обозначенный Президентом России Владимиром Путиным, стал ключевой темой блока «Объединяя сердца и усилия ради единства России». На его площадках активно обсуждались ключевые направления работы по разработке и внедрению эффективных механизмов духовно-нравственного воспитания молодежи, способствующих укреплению гражданского сознания, инициативы по сохранению и приумножению культурной самобытности народов России, а также по защите исторической памяти.

Позитивную динамику гражданского общества Мурманской области отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, подчеркнув значительный рост региона в рейтинге «Регион-НКО» (с 72-го до 31-го места). Это подтверждает эффективное взаимодействие власти и НКО и стимулирует к поиску новых решений.

Знаковым итогом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами Мурманской и Запорожской областей. председатель Общественной палаты Мурманской области Наталья Рашева подчеркнула: «Предстоит важный Год единства народов России. Мы продолжим обеспечивать преемственность с Годом защитника Отечества, вовлекая участников СВО в общественно значимую деятельность, укрепляя межнациональное согласие и поддерживая подшефный Приморский регион в Запорожской области».

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, обмен межрегиональным опытом и активный диалог позволили выработать эффективные стратегии для гармонизации межнациональных отношений и дальнейшего укрепления единства нашего общества.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557074/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане просят установить уличные спортивные тренажёры на улице Шевченко-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»