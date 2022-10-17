В Мурманске устанавливается личность водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе

В Мурманской области за минувшие выходные произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых был причинён материальный ущерб, а также пострадали 2 человека. В обоих случаях пострадавшими стали пешеходы.

Первый случай произошёл в Мурманске. 15 октября в 19:28 в районе дома 1 по Кольскому проспекту неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил девушку 2004 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, после чего была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личность водителя.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в тот же день ещё один пешеход был сбит в Кировске. Водитель автомобиля Шевроле допустил наезд на женщину 1959 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.