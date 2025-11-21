В Мурманске установили дополнительное освещение у детской площадки на улице Крупской

В целях повышения уровня освещённости городских территорий и создания комфортных условий выполнены работы по установке дополнительного наружного освещения в районе детской площадки по улице Крупской. Просьбу об этом ранее озвучили сами мурманчане.

Силами ММБУ «МурманскГорСвет» на существующие опоры наружного освещения смонтировано шесть дополнительных светильников. Новое оборудование позволит значительно улучшить освещённость придомовой территории домов №52–54, а также обеспечит более безопасное и удобное использование прогулочной и игровой зоны.

Проект детской площадки во дворе дома №54 был создан в прошлом году в рамках плана «На Севере — Жить!» губернаторской программы «На Севере — твой проект». Изначально инициатива жителей не предусматривала установку освещения, однако после поступивших обращений были приняты дополнительные меры для повышения комфортности территории.

Как отмечает администрация горда Мурманска, активность и неравнодушие жителей улицы Крупской стали ярким примером участия северян в развитии своих дворов. Администрация города Мурманска продолжает последовательно выстраивать диалог с горожанами: все обращения, поступающие во время встреч в округах и через интернет-ресурсы, принимаются в работу и учитываются при реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31321&page=1