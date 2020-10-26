В Мурманске установлен мировой рекорд по силовому экстриму: атлеты сдвинули с места парусник «Седов»
Три сильнейших атлета России сдвинули легендарный парусник «Седов» на
«Сильнейшие люди страны – наш богатырь Леон Мирошник, его калининградский коллега Евгений Казаков и Евгений Марков из Омска вчера установили командный мировой рекорд, а значит, и рекорд России. Они сдвинули с места легендарный барк «Седов» и почти за две минуты протащили парусник на
25 октября на морском вокзале в Мурманске со второй попытки атлеты отбуксировали парусное судно весом более 7 тысяч тонн. Рекорд официально зарегистрирован президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко, пишет региональное Министерство информационной политики.