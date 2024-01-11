В Мурманске установлено 16 горок для катания
Как сообщает администрация города Мурманска, МАУК «Мурманские городские парки и скверы» установили детские горки во всех округах областного центра:
1. Озеро Семёновское;
2. Площадь Пять Углов;
3. Парк «Кольский» (просп. Кольский, 101);
4. Площадь возле ДК «Судоремонтник» (Росляково) — 2 штуки;
5. ГСЦ «Авангард»;
6. «Аллея поколений» на ул. Алексея Хлобыстова;
7. Сквер на ул. Марата;
8. Сквер «Молодёжный» на просп. Кирова;
9. Сквер на ул. Зои Космодемьянской — 2 штуки;
10. Площадка у кинотеатра «Аврора»;
11. Сквер на просп. Героев-североморцев, 33;
12. Сквер у памятника «Ждущая»;
13. Снежинка (КП-2);
14. Площадка у ДДТ им. А. Торцева.
Часть комплексов появились благодаря поддержке АО «МОЭСК», ГОУП «Мурманскводоканал» и ООО «Север Строй» — это горки возле ДДТ им. Торцева, у памятника «Ждущая» и на спорткомплексе «Снежинка» (КП-2).
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26465&page=1