В Мурманске установят бюст участнику Великой Отечественной войны Льву Журину

В Мурманске вчера прошло очередное заседание Совета депутатов города. Тридцатое заседание представительного органа власти началось с рассмотрения вопроса о возложении временного исполнения полномочий главы муниципального образования город Мурманск. Это необходимо для решения финансовых и хозяйственных вопросов, подписания отчётных и наградных документов.

Решение о возложении исполнения полномочий на заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска Тамару Прямикову было поддержано единогласно – «за» проголосовали 26 депутатов.

Также в ходе заседания стало известно, что в Мурманске появится ещё один памятный объект. Речь идёт об установке бюста участнику Великой Отечественной войны, почётному гражданину Мурманской области, почетному гражданину города-героя Мурманска Льву Журину. С инициативой о создании мемориального объекта выступил коллектив школы № 1, которая уже носит имя Льва Васильевича.

Как было отмечено во время обсуждения, это пожелание всех благодарных горожан, которые никогда не забудут этого замечательного человека, сделавшего для Мурманска очень многое. В истории города, в истории обороны Заполярья есть немало фактов, которые впервые исследовал именно Лев Васильевич Журин – историк, учёный, основатель поискового движения в регионе.

Установить бюст планируется на территории образовательного учреждения (ул. Героев Рыбачьего, 58).

В числе других тем повестки заседания – внесение изменений в ряд действующих решений Совета депутатов, касающихся составов постоянных комиссий, реализации отдельных положений федерального и регионального законодательства.