В Мурманске установят мемориал мурманчанам погибшим в авиакатастрофе

Сегодня состоялась встреча главы муниципального образования город Мурманск Андрея Сысоева и главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с родственниками погибших в авиакатастрофе 5 мая 2019 года в «Шереметьево».

Собравшиеся обсудили возможность организации мемориального комплекса погибшим мурманчанам на месте их захоронения.

– Мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь родственникам увековечить память о близких, – отметил Евгений Никора. – В первую очередь мы совместно определим, как будет выглядеть памятный объект погибшим в авиакатастрофе.

– Город взял на себя все расходы, как по организации захоронения мурманчан, так и по обустройству мемориала, – прокомментировал Андрей Сысоев. – На следующей встрече мы детально проработаем проект памятника и определим границы его установки.

Напомним, чуть больше года назад в московском аэропорту произошла трагедия, оставившая глубокую рану в сердцах мурманчан и всей страны. 5 мая 2019 года рейс из «Шереметьево» в Мурманск вылетел около 18 часов, и уже через полчаса борт вернулся обратно. При посадке «Sukhoi Superjet 100» загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Живыми смогли выбраться только 37. В огне погиб 41 человек, из них 26 – жители Мурманской области, в том числе 9 мурманчан.