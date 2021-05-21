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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.21 15:00

В Мурманске установят памятный бюст писателю Виктору Тимофееву

В День славянской письменности и культуры 24 мая на Аллее писателей перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится церемония открытия памятного бюста мурманскому писателю Виктору Тимофееву.

Виктор Леонтьевич Тимофеев – советский и российский поэт, писатель и общественный деятель, журналист, сценарист. Заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин Мурманска. Член Союза писателей, Союза журналистов. Книги автора переведены на языки народов СССР. На его стихи мурманскими композиторами написано около 50 песен.

В церемонии открытия примут участие представители Союза писателей России, литераторы, библиотекари, музейные работники, студенты.

Автор памятного бюста – Александр Арсентьев, который является также автором скульптурных работ в Долине Славы «Скорбящая мать», композиции «1941-1944», памятника воину-освободителю в Кандалакше, Мемориала советским воинам в Печенге, а также бюстов на Аллее писателей возле библиотеки.

Как сообщает региональное  Министерство культуры, в  этом году празднование Дня славянской письменности имеет особое значение. В 1986 году праздник впервые был проведен в России по инициативе заполярных писателей, а 30 лет назад он получил статус государственного. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности, пройдут во многих муниципалитетах Мурманской области. Праздничная программа включает областной конкурс творческих работ, районные акции и творческие фестивали, интеллектуальные игры, церемонии возложения цветов к мемориальным доскам писателей, музыкальные фестивали и многое другое. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте регионального министерства культуры.

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