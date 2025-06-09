В Мурманске устранены замечания «Губернаторского контроля»

Мониторинг состояния общественных территорий областного центра проводится в рамках проекта «Губернаторский контроль», созданного по поручению главы региона Андрея Чибиса.

Почти все замечания, которые были озвучены на оперативном совещании в правительстве Мурманской области 2 июня, устранены, остальные находятся в работе. Об итогах отработки сегодня доложил первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев:

- Летняя купель появилась у нового «Домика моржей», ей могут пользоваться все желающие. На объекте установлен спасательный круг. Также Мурманские городские парки и скверы провели уборку ряда территорий, вывезли мусор и покрышки. Очищены русло и берега Чистого ручья во время Всероссийской экологической акции. Силами Управления дорожного хозяйства и подрядчиков убран смет с городских дорог.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30165&page=1