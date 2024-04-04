В Мурманске устраняют последствия снегопадов

Содержание улично-дорожной сети заполярной столицы обеспечивает ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Сейчас учреждение работает в усиленном режиме.

Первый месяц весны в Мурманске выдался очень снежным. Выпал 41 мм осадков, что составило 140% от нормы. Первые два дня апреля принесли ещё 21% от месячной нормы.

Как сообщает администрация города Мурманска, качество уборки дорог в областном центре вчера проконтролировал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Справляться с непогодой помогает новая дорожная техника.

— Сейчас на балансе предприятия находится 148 единиц дорожно-уборочной техники. Стараемся обновлять её регулярно. В 2023 году в рамках плана «На Севере - жить!» было приобретено новое снегоуборочное оборудование, — отметил Юрий Сердечкин.

Впереди весенне-летний сезон, период ремонтных работ. Благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2024 году будут закуплены асфальтоукладчик, два дорожных катка и гудронатор.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27075&page=1