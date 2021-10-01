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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.21 12:00

В Мурманске устраняются выявленные Народным фронтом нарушения в содержании детских площадок

Власти Мурманска сообщили о ходе работ по устранению нарушений, выявленных общественниками в ходе мониторинга состояния детских игровых и спортивных площадок. Ранее активисты ОНФ передали главе региона Андрею Чибису его результаты. Один из вызвавших вопросы объектов – детская площадка во дворе МКД №7, №13 по ул.  Полярные Зори и №3 по ул. Гвардейской в областном центре.

В администрации Мурманска пояснили: ранее, согласно данным технического учета, эта территория входила в границы придомовой, в связи с чем требования по ее содержанию направлялись в управляющую организацию, осуществляющую управление этим домом. Однако при последующем уточнении выяснилось, что в границы земельного участка МКД, территория, на которой расположена площадка, не включена. Соответственно, к общему имуществу собственников не относится, управляющей компанией не обслуживается и является свободной от прав третьих лиц. По итогам переговоров с жильцами муниципальному автономному учреждению культуры «Мурманские городские парки и скверы» (МАУК «МГПС») было дано поручение определить необходимый объём работ по устройству детской площадки или зоны отдыха на этом участке. В настоящее время МАУК «МГПС» запрошены сведения об инженерных сетях и охранных зонах для разработки проекта.

В администрации также сообщили: детская площадка в районе дома №31 по ул. Старостина находится на содержании городского спортивного центра «Авангард». Элемент игрового оборудования «качели-балансир» были выведены из эксплуатации из-за износа. В целях обеспечения безопасности детей было принято решение о демонтаже повреждённого элемента вплоть до выделения дополнительного финансирования на закупку и установку аналогичного оборудования.  

Установка детского и спортивного оборудования в районе д. №11 по ул. Гвардейской реализуется совместными силами МАУК «МГПС» и АНО «Центр городского развития Мурманской области». Работы по подготовке основания под площадку были выполнены качественно, с соблюдением действующих стандартов. Однако при монтаже элементов специалистами АНО были пробиты технологические отверстия для закладных деталей игрового комплекса. В результате была нарушена целостность бетонного основания. Как следствие – просело тартановое покрытие. В настоящее время оборудование в собственность муниципального образования не принято и не закреплено за подведомственным учреждением для дальнейшего обслуживания. Все замечания направлены в АНО «Центр городского развития Мурманской области» для устранения.

«Замена тартанового покрытия на площадке в сквере в районе домов №40 корп. 2, 3 по ул. Свердлова запланирована на летний период 2022 г. по мере поступления финансирования – заверили нас в администрации. Для ремонта качелей, демонтированных с детской площадки около дома №28/1 по ул. Хлобыстова, заказаны необходимые элементы. После их получения будет произведен ремонт и установка качелей на прежнее место. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.

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