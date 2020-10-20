В Мурманске увековечено имя защитника Заполярья - Ивана Александровича Халатина

Сегодня на доме, расположенном по адресу проезд Ивана Халатина, 4, состоялось открытие памятной доски начальнику 6-й заставы 82-го Рестикентского погранотряда, старшему лейтенанту Ивану Александровичу Халатину. В торжественной церемонии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, заместитель председателя Совета депутатов областного центра Михаил Белошеев, представители Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и волонтеры.

– Мы не забываем, что Кольский полуостров – это единственная территория в Советском Союзе, где немцы не смогли перейти границу, – отметил Андрей Сысоев. – Бой, в котором погиб Иван Александрович, совершив свой подвиг, состоялся в апреле 1942-го года. 40 пограничников четверо суток сдерживали натиск противника, при этом погибло 400 немецко-фашистских захватчиков. То есть каждый защитник Заполярья, по сути, уничтожил 10 врагов в том бою.

Мемориальная доска выполнена полностью из бронзы, для Мурманска это первый такой опыт. Скульптуром выступил известный мастер Александр Арсентьев. Он является автором многих памятных знаков, среди которых скульптуры в Долине Славы, мемориальная доска Герою Советского Союза Михаилу Ивченко, бюст Героя России Тимура Апакидзе, памятная доска Зое Космодемьянской и открытый совсем недавно Памятник воинам Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев.

– Этот год особый. Президентом Российской Федерации он объявлен Годом Памяти и Славы. Для нас он знаменателен ещё и тем, что мы отметили 35-летие присвоения Мурманску почетного звания «Город-герой», – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Совет депутатов, администрация города Мурманска на протяжении длительного времени проводят системную работу по увековечению памяти защитников Заполярья. Несомненно, эта работа будет продолжена.