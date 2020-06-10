В Мурманске увеличат лимит на программу расселения аварийного жилья

Лимит на программу расселения ветхого и аварийного жилья в Мурманске будет увеличен, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Буквально две недели назад с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом проводил совещание, у нас действительно в Мурманске ввод жилья на душу населения на последнем месте в стране… В Мурманске просто жильё не строится, по разным причинам… Первая программа, которую мы делаем – это расселение аварийного и ветхого жилья, и мы увеличим лимит на эту программу», – сказал Хуснуллин в эфире программы «Право на справедливость» на «Первом канале», отвечая на вопрос телезрителя о том, когда в Мурманске начнут строить новое и доступное жильё.

Как пишет РИА «Новости», по словам вице-премьера, уже в середине 2021 года в Мурманске будут сданы три дома. Кроме того, отметил он, в одном из районов города губернатор за счёт бюджетных средств предлагает застройщику помочь в финансировании инфраструктуры.

«Второй большой проект в районе так называемого Больничного городка – это район так называется, сейчас подготовлена большая площадка, где губернатор с застройщиком с участием бюджета предлагает профинансировать сети, инженерную подготовку, дороги и начинать активно строить жилье. Я думаю, что уже в следующем году и в последующие года в Мурманске появится действительно новое жильё», – сказал Хуснуллин.