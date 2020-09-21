В Мурманске увеличиваются темпы ремонта по объектам дорожного нацпроекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин в рамках оперативного совещания доложил губернатору Мурманской области о ходе реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из 40 запланированных на 2020 год объектов улично-дорожной сети на территории субъекта завершены работы на всех участках трасс региональной собственности и в Коле. Наибольший объём – 27 объектов – приводится в порядок в столице Заполярья. Темпы хода производства работ в административном центре неоднократно подвергались критике со стороны губернатора и членов правительства Мурманской области.

«По завершению мероприятий этого дорожного сезона, необходимо сделать так, чтобы в будущем у нас не работали подрядчики, которые не справились с задачами реализации дорожного нацпроекта в этом году», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как рассказал профильный министр, в Мурманске укладка асфальтобетонного покрытия выполнена на 70%.

«За минувшую неделю мы видим небольшой прирост по темпам работ. Сейчас проводится вся необходимая работа с коллегами городского заказчика: «в ручном режиме» вместе с профильными заместителями губернатора Оксаной Астаховой и Юрием Сердечкиным контролируем процесс, чтобы стимулировать активность реализации нацпроекта без потери качества ремонта», – отметил Артем Гришин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, до конца сентября запланирована сдача большей части отремонтированных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объектов улично-дорожной сети в административном центре.