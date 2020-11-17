В Мурманске в 2021 году будет отремонтировано 28 дорог в рамках дорожного нацпроекта

В областном центре подвели итоги народного проекта «Дороги Мурманска». Решено отремонтировать все участки улично-дорожной сети муниципалитета, которые общественники осмотрели в рамках пятничного объезда и признали нуждающимися в улучшении.

Напомним, в этом году правительство Мурманской области и администрация города Мурманска предложили жителям высказать свое мнение о том, какие улицы нуждаются в ремонте. Около сотни комментариев с предложениями оставили мурманчане в соцсетях на первом этапе проекта. Из них были выбраны объекты, соответствующие строгим федеральным требованиям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава администрации Мурманска Евгений Никора подчеркнул, что большинство предложений о ремонте дворов, дорог и проездов, не попадающих в дорожный нацпроект, будут учтены при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и программы «Административный центр».

Вторым этапом проекта стал объезд предложенных улиц общественниками и специалистами администрации Мурманска. Эксперты дали свою оценку состоянию дорог и поддержали мурманчан в их мнении о необходимости проведения ремонтных работ на этих точках.

По итогам был составлен список из 28 улиц, которые необходимо привести в порядок в ближайшие годы. Учитывая высокую активность мурманчан в определении судьбы города, было принято решение все эти объекты отремонтировать уже в 2021 году.

«Практика привлечения жителей к определению вектора развития города показала себя с хорошей стороны. Надо отметить отзывчивость и ответственность северян, они буквально за три дня собрали большое количество предложений! Важную работу проделали общественники, которые представляли интересы мурманчан и объехали ради этого весь город с осмотром объектов. Я считаю, что очень важно при принятии ключевых решений грамотно сочетать знания и профессиональный опыт профильных специалистов с информацией о реальных потребностях граждан», – прокомментировал заместитель губернатора Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, перечень дорог уже прошёл все этапы согласования, в ближайшие дни начнется конкурс на заключение контрактов на выполнение ремонтных работ.