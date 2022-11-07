Сегодня на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» состоялось торжественное открытие сезона 2022/2023Мурманск вошёл в топ городов, которые за год стали более востребованы у российских туристов – «SuperJob»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 11:30

В Мурманске в 2022 году после замены в эксплуатацию приняты первые лифты

В Мурманске продолжается замена лифтов, отслуживших свой срок. Так после замены приняты первые в этом году подъёмники. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова. 

«В 2022 году при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и правительства Мурманской области в Мурманске будет заменено 75 лифтов в 28 домах. Работы активно ведутся. Первые лифты приняты в эксплуатацию на этой неделе в доме №3 по переулку Якорному. Фактически работы завершены по монтажу и пусконаладки ещё 13 подъёмников в трёх домах по переулку Якорному и одном доме на улице Свердлова. Подрядчик готовит документы для сдачи объектов в эксплуатацию. В высокой степени готовности ещё 12 лифтов в 5 домах. Все оборудование на всех 75 объектах будет смонтировано и запущено до конца года», – отметила Юлия Барсукова. 

Как сообщает региональное Министерство строительства, на Якорном, 3 подрядчик установил два лифта отечественного производств грузоподъёмностью 400 кг. Современный агрегат отвечает всем веяниям времени: оборудован огнестойкими дверями, фотобарьером, звуковым информатором, электронным табло и антивандальными кнопками вызова с азбукой Брайля. Если жильцы будут бережно относиться к новым лифтам, то они прослужат не менее 25 лет.


Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Такая работа». Художественный сериал, 62 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Доверия к «чёрной пятнице» всё меньше. Самые востребованные товары на распродаже — одежда и бытовая техника-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, доллар растёт к большинству основных валют-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России утверждён план мероприятий по борьбе с гепатитом С
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика