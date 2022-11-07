В Мурманске в 2022 году после замены в эксплуатацию приняты первые лифты

В Мурманске продолжается замена лифтов, отслуживших свой срок. Так после замены приняты первые в этом году подъёмники. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В 2022 году при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и правительства Мурманской области в Мурманске будет заменено 75 лифтов в 28 домах. Работы активно ведутся. Первые лифты приняты в эксплуатацию на этой неделе в доме №3 по переулку Якорному. Фактически работы завершены по монтажу и пусконаладки ещё 13 подъёмников в трёх домах по переулку Якорному и одном доме на улице Свердлова. Подрядчик готовит документы для сдачи объектов в эксплуатацию. В высокой степени готовности ещё 12 лифтов в 5 домах. Все оборудование на всех 75 объектах будет смонтировано и запущено до конца года», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на Якорном, 3 подрядчик установил два лифта отечественного производств грузоподъёмностью 400 кг. Современный агрегат отвечает всем веяниям времени: оборудован огнестойкими дверями, фотобарьером, звуковым информатором, электронным табло и антивандальными кнопками вызова с азбукой Брайля. Если жильцы будут бережно относиться к новым лифтам, то они прослужат не менее 25 лет.



Фото: https://gov-murman.ru