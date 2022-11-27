В Мурманске в 48-й раз прошли всероссийские соревнования «Северное Сияние»

Соревнования по спортивной борьбе «Северное Сияние» состоялись в Кольском Заполярье в 48 раз. Раньше они проводились среди взрослых, в настоящее время – среди юношей до 16 лет.

Соревнования провели в Мурманском легкоатлетическом манеже. Участниками мероприятия стали 154 борца из Мурманска, Саратова, Калининграда, Тамбова, Архангельска, Севастополя, Магадана, Ростова-на-Дону, Республики Коми, Республики Карелии, Краснодарского края, а также Московской и Ленинградской областей.

По итогам двухдневных боёв заполярные атлеты Александр Кострубов и Павел Петров взяли «золото». Серебряные медали завоевали Максим Галкин, Илья Пашин, Максим Кузовахо, Макар Севостьянов, Данил Ефимов, Кирилл Григорьев, Глеб Горшенин и Артём Назаров. «Бронза» – у Романа Тарасова, Дмитрия Магомедханова, Андраника Минасяна, Линара Ахметова, Игоря Шафрая, Симеона Зоркина, Ивана Дубового, Егора Борисова и Кирилла Фёдорова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на торжественной церемонии открытия присутствовали заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр Лариса Круглова, председатель региональной федерации спортивной борьбы, мастер спорта Роман Кошелев, а также председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Украшением церемонии стало выступление гимнасток спортивной школы олимпийского резерва №12 города Мурманска.

Благодаря высокому качеству организации турнира уже четвертый год подряд «Северное Сияние» включается в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России. Это позволяет участникам получать разряды вплоть до кандидата в мастера спорта, а также конкурировать с представителями других субъектов нашей страны.

Фото: https://gov-murman.ru