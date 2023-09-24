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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.23 21:35

В Мурманске в акции Минобороны России «Сила в Правде» за два дня приняли участие более 14 тысяч человек

Более 14 тысяч человек посетили агитационно-пропагандистскую акцию «Сила в Правде», которая была организована на большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен» в городе-герое Мурманске.

Посетители акции смогли ознакомиться с историей Военно-морского флота России, узнать о подвигах российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также увидеть военные трофеи. В их числе: подбитая бронетехника ВСУ и два патрульных катера, а также нацистская литература и атрибутика, добытая российскими воинами в ходе специальной военной операции.

В вертолётном ангаре корабля были представлены работы военных художников студии имени Митрофана Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля была украшена агитационными плакатами.

Сегодня на борту большого десантного корабля «Иван Грен» состоялся приём учеников средних общеобразовательных школ города Мурманск и Мурманской области в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия».

Всего клятву приняли 70 учащихся. В мероприятии приняли участие командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Олег Шастов, заместитель начальника главного штаба ВВПОД «Юнармия» Сергей Тагаев, депутат совета депутатов муниципального образования города Мурманск, исполняющий обязанности ректора Мурманского Арктического государственного университета Любовь Лычкина, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Мурманской области Алмаз Биктимеров.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках акции в центре города Мурманска на улице Ленинградской также состоялись выступления сводного военного оркестра и Ансамбля песни и пляски Северного флота и других творческих коллективов. Музыканты исполнили как популярные патриотические произведения, так и народные песни, и другие композиции о стране и ее героях.

Там же была организована выставка современной техники и вооружения, которая пользовалась у мурманчан большим интересом. Всех интересующихся консультировали специалисты пункта отбора на военную службу по контракту.

За два дня работы акции в городе Мурманске агитационно-пропагандистскую акцию «Сила в Правде» посетили 14189 человек, из них 7795 детей школьного возраста.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479852@egNews

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