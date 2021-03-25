В Мурманске в апреле состоится стартап-тур фонда «Сколково»

Возможности для развития технологического предпринимательства в регионе, инновационные решения и новые форматы взаимодействия власти и бизнеса обсудили сегодня в Мурманске на встрече с представителями фонда «Сколково». Мероприятие состоялось под председательством заместителя губернатора региона Ольги Кузнецовой.

«Сегодня реализация крупнейших инвестиционных проектов на западном берегу и в целом по ТОР открывает большой горизонт возможностей для малого и среднего бизнеса. Как мы знаем, масштабные проекты всегда обрастают небольшими компаниями, оказывающими различные услуги. Мы заинтересованы в том, чтобы эти компании были местными, знакомыми с современными технологиями и форматами работы», – подчеркнула в приветственном слове вице-губернатор.

В апреле в Мурманске состоится стартап-тур – ежегодное мероприятие Фонда «Сколково». Столица Заполярья вошла в число 9 городов-участников. Программа состоится в онлайн-формате и включит в себя четыре основные части: конференционную, конкурсную, образовательную и менторскую.

«Это один из самых популярных форматов, когда команда экспертов выезжает в регион и в очно-заочном формате проводит экспертизу проектов. В каждом городе – свой призовой фонд, победители получают не только денежные призы, но и возможность представить свой проект на международной конференции Startup Village 2021, которая состоится в Москве в мае», – пояснил заместитель руководителя Департамента регионального развития Фонда «Сколково» Олег Макаров.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, в Мурманске стартап-тур пройдет 30 апреля. Участие в проекте бесплатное. Узнать подробности можно, обратившись в Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор по телефону 8 (8152) 43-29-49 или электронной почте: info@mribi.ru.