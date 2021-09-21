В Мурманске в ближайшие выходные пройдут Чемпионат и Первенство региона по велосипедному спорту маунтинбайк

25 и 26 сентября в Мурманске состоятся Чемпионат и Первенство Мурманской области по велосипедному спорту маунтинбайк. Соревнования пройдут в дисциплине кросс-кантри – гонки по пересечённой местности со спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техническими участками. Трасса включает в себя как естественные, так и искусственные препятствия.

В первый день будет организована гонка в гору Горелую в районе улицы Капитана Орликовой, 28. На следующий день соревнования пройдут в Долине Уюта на круговой трассе – классическая гонка с рекомендуемой дистанцией – несколько кругов по 4-6 км, включающих часто сменяющиеся сложные подъёмы и техничные спуски.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в Первенстве региона примут участие юноши и девушки 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет. Им предстоит преодолеть два круга по 5 км. Чемпионат Мурманской области проводится среди мужчин и женщин, трасса различается количеством кругов – четыре и два, соответственно.

Также для популяризации велосипедного спорта в регионе в рамках Чемпионата и Первенства включён старт детского заезда по стадиону Долины Уюта, участниками которого станут дети до 2011 г.р., а также старт мальчиков и девочек 10-12 лет.

Награждение по итогам двух соревновательных дней состоится 26 сентября в 16.00.

Фото М. Малютина