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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.25 12:30

В Мурманске в центре образования «Лапландия» состоялось открытие регионального этапа всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы-2025»

С приветственным видеообращением к участникам, экспертам и гостям мероприятия обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отметив, что участие в чемпионате – это импульс для формирования успешной карьерной траектории. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и наставников, которые направляют, поддерживают ребят и помогают стать каждому из них настоящим профессионалом.

В мероприятии приняла участие министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

«Ваша активная жизненная позиция, ваши победы мотивируют нас и наших партнёров создавать все условия для профессионального развития, чтобы вы видели своё будущее в родном Севере, в предприятиях нашего края. Участие в чемпионате – это уникальная возможность сделать шаг к своей цели и получить опыт, который станет основой будущего профессионального пути», – подчеркнула Диана Кузнецова в своём обращении к участникам и пожелала успеха в предстоящем состязании.

В региональном этапе чемпионата примут участие 329 студентов и школьников. Соревнования пройдут на 19 площадках колледжей, центра «Лапландия» и Центра опережающей профессиональной подготовки. В этом году для проведения конкурса ввели три новые площадки – Ковдорский политехнический колледж, Полярнозоринский энергетический колледж и Печенгский политехнический техникум, а также девять новых компетенций, которые соответствуют региональному перечню топ-20 образовательных направлений, закреплённых в стратегическом плане «На Севере – жить».

В оценивании конкурсантов примут участие около 600 экспертов, в том числе около 70 индустриальных экспертов, специалистов предприятий Мурманской области. В этом году партнёрами чемпионата являются 44 организации. Представители предприятий принимают участие в разработке конкурсных заданий и подготовке площадок, а также оценивают деятельность конкурсантов.

По инициативе главы региона Андрея Чибиса с 2024 года победители и призёры регионального этапа чемпионата получают денежные премии от 10 до 20 тысяч рублей. Также ребятам, занявшим призовые места по всем компетенциям чемпионата, будет организована стажировка на базе предприятий-партнёров. Кроме того, победители и призеры финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий будут получать оценку «отлично» по демонстрационному экзамену в колледжах. Соответствующий приказ опубликован Минпросвещения России и вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Состязания регионального этапа чемпионата «Профессионалы» проходят по всей России и завершатся 28 февраля. Победители в апреле этого года примут участие в итоговых (межрегиональных) соревнованиях.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в этот же день в «Лапландии» состоялось ещё одно важное событие – открытие кафе для воспитанников и педагогов. Ремонт выполнили при поддержке «Атомфлота»: в буфете обновлено оборудование, добавлены элементы, ассоциирующиеся с Арктическим регионом и деятельностью атомного ледокольного флота. В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности генерального директора «Атомфлота» Яков Антонов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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