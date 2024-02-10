В Мурманске в Центре управления регионом 12 февраля состоится форум молодых учёных, приуроченный ко Дню российской науки

Главная цель события – повысить мотивацию студентов и аспирантов вузов и научных организаций региона к участию в научно-исследовательской деятельности, рассказать молодым исследователям о возможностях и карьерных перспективах, а также познакомить со стратегически важными для Кольского Заполярья и страны направлениями науки и технологий.

Участниками форума молодых учёных станут школьники, студенты, аспиранты, сотрудники образовательных и научных учреждений Мурманской области. Для них подготовят серию научно-популярных лекций, выступлений, мастер-классов и стратегических столов.

Помимо этого, участников ждёт продуктивный диалог с более опытными коллегами, представителями правительства региона, промышленных предприятий, научного сообщества и Мурманского арктического университета.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках события глава региона Андрей Чибис пообщается с участниками форума и наградит победителей, лауреатов различных конкурсов, а также молодых учёных, удостоенных именной стипендии губернатора в этом году.

Мероприятие проводится в регионе уже во второй раз, в прошлом году форум объединил более 150 участников.

Фото: https://gov-murman.ru