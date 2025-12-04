В Мурманске в декабре откроется Центр охраны здоровья семьи и репродукции

В рамках мероприятий губернаторского проекта «На Севере – малыш» стратегического плана «На Севере – Жить!» завершается капитальный ремонт женской консультации Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Здесь появится новый, современный «Центр охраны здоровья семьи и репродукции».

В Центре будет реализован удобный режим работы, мультидисциплинарный подход в режиме «одного окна», преемственность амбулаторного и стационарного звена. Также будут организованы новые направления деятельности, такие как кабинет медико-социальной поддержки беременных и семей с детьми, кабинет репродуктивного здоровья и другие.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, ремонтные работы находятся на завершающей стадии. Отремонтирована входная группа. Завершены работы по монтажу освещения и системы отопления. Установлены ограждения на лестничные марши. Проводится подготовка помещений: уборка, дезинфекция процедурных и манипуляционных, расстановка нового медицинского оборудования и мебели.

