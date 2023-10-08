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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.23 16:00

В Мурманске в День города на маршруты вышли новые троллейбусы

Проект по обновлению городского общественного транспорта реализован за счёт средств бюджета Мурманской области при поддержке ВЭБ.РФ с использованием льготного финансирования, предоставляемого приоритетным проектам Дальнего Востока и Арктики и средств перевозчика – АО «Электротранспорт города Мурманска».

В результате обновлено до 30% троллейбусного парка города. Общая стоимость проекта составляет более 650 млн рублей. Соответствующие договоры партнёры заключили в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 г.

Всего ВЭБ.РФ предоставил ГТЛК 353,25 млн рублей льготного финансирования для закупки 30 транспортных средств.

«Сегодня знаковый день. Ко Дню рождения нашего замечательного города-героя дарим 30 новых троллейбусов. Судя по эмоциям будущих пассажиров, всем очень нравится. Новый транспорт – это безопасность, комфорт, и, конечно, украшение города. Мы будем продолжать эту работу. С учётом этих машин, в Мурманске будет обновлен транспорт на 75%, а по области – на 80%», – сказал Андрей Чибис.

Обновление городского транспорта в Мурманске позволит решить социальную задачу перевозки маломобильных групп населения, сократить время при посадке и высадке пассажиров, увеличить скорость движения пассажирского транспорта в городе. Все новые низкопольные троллейбусы отвечают высоким требованиям безопасности, оснащены системой видеонаблюдения, позволяют осуществлять безналичную оплату и оборудованы комфортными зарядными устройствами.

«Всего за последние три года, с тех пор как начала работать программа «Транспорт Севера» в рамках плана «На Севере – жить», мы обновили больше половины наших троллейбусов. Мы продолжим это делать и дальше. Но уже сегодня средний возраст наших троллейбусов – около четырех лет. Можно с уверенностью сказать, что в Мурманске одно из самых современных транспортных предприятий в стране», – сказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Генеральный директора АО «Электротранспорт города Мурманска» Сергей Коробков сообщил, что часть из них уже выходила на линию, остальные – в ближайшее время.

«Средний возраст троллейбусов после ввода будет составлять 4 года, скоро поставят новые автобусы, их средний возраст будет – 3,75 года», – отметил он.

Как сообщает региональное Министерство информационной, сейчас троллейбусный парк Мурманска составляет 107 транспортных единиц, из которых 37 – старше десяти лет, а 56 старше семи лет. Вместе с тем, закупка новых троллейбусов позволит существенно снизить долю устаревшего парка. По данным «Индекса качества жизни ВЭБ.РФ», доля перевозок городским электротранспортом в Мурманске сейчас составляет 51%.

«Работа с регионами Дальнего Востока и Арктики – одно из приоритетных направлений сейчас для ГТЛК. Мы уже поставили свыше 500 городской пассажирской техники для местных транспортных компаний. Благодаря сотрудничеству с ВЭБ.РФ, мы можем предлагать привлекательные для регионов условия на поставку городской пассажирской техники, стимулировать обновление локальных парков техники и способствовать повышению качества транспортного обслуживания населения. Мы и дальше будем содействовать модернизации городской техники в северных регионах, а также вносить свой вклад в решение глобальной задачи по обеспечению транспортной связанности территории страны», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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