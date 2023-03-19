В Мурманске в День клиента «АтомЭнергоСбыт» провёл беспроигрышную лотерею для посетителей

В канун Дня клиента мурманский филиал «АтомЭнергоСбыта» организовал беспроигрышную лотерею для посетителей центра обслуживания, а также угощал их сладостями в праздничной и дружелюбной атмосфере.

Заместитель директора по сбыту электрической энергии Анна Турилова поздравила клиентов и ответила на возникшие вопросы.

«В преддверии Международного дня клиента мы выражаем своё уважение и заботу нашим посетителям. Электронные сервисы компании делают жизнь клиентов удобной, а сотрудники центров обслуживания дарят позитивный настрой, помогают решить любой вопрос, обеспечивая тем самым высокое качество клиентского обслуживания в соответствии со стандартом качества», - рассказала Анна Турилова.

Она также подчеркнула, что несмотря на то, что цифровые сервисы пользуются большой популярностью, в офис также приходят люди, которым важно личное общение, и сотрудники всегда с улыбкой и заботой помогают нашим посетителям.

Кроме дружелюбной и праздничной атмосферы, клиенты могли принять участие в беспроигрышной лотерее. Победителям дарили брендированные календари, сувенирную продукцию «АтомЭнергоСбыта»: светоотражатели, держатели для смартфонов, санитайзеры, маски для лица и блокноты. А к сладостям сотрудники придумали и прикрепили добрые пожелания.

Мероприятия ко Дню клиента состоялись во всех отделениях мурманского филиала «АтомЭнергоСбыт»,

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» г.Мурманск.