В Мурманске в День памяти и скорби зажгли свечи

В 4 часа утра 22 июня на территории мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» прошла Всероссийская акция «Свеча памяти». В ней приняли участие представители силовых структур, молодёжных и патриотических объединений, северяне, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы Алексей Гиляров и Роман Пономарев, командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом Константин Кабанцов.

– За четыре года война унесла миллионы жизней наших соотечественников. Бомбежки, голод, нужду, тяжкий ежедневный труд сполна испытали на себе и жители Кольского Заполярья. В те суровые годы, не думая о наградах и почестях, военную форму надели тысячи северян, – отметил Сергей Дубовой. – Свечи в наших руках – это символ нашей скорби и знак благодарности всем защитникам Отечества. И тем, кто пал на полях сражений Великой Отечественной войны, и тем, кто сегодня с оружием в руках сражается с последователями нацистов. Пусть в сердцах благодарных потомков всегда горит огонь бессмертного подвига защитников Родины! Пусть память о героях Отечества не смолкает в веках!

Участники акции почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню и свечи.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/f94/ukknbyx8bj900hvcikx2yrboi8vdztfh.jpeg