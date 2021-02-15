В Мурманске в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся торжественный митинг

Он прошёл на Аллее памяти на Кольском проспекте. По традиции у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны афганской войны и участники других вооруженных конфликтов за пределами России. В мероприятии принял участие глава администрации областного центра Евгений Никора.

– Афганский конфликт затронул многие семьи в нашей стране. Далеко не все родители дождались своих сыновей. И ужаснее этого нет ничего, – рассказал Евгений Никора. – К сожалению, история знает и другие конфликты, в которых воины-интернационалисты стойко исполняли свой долг. Все они герои. Люди, которые должны оставаться в памяти вечно. И каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь во благо нашей великой страны.

15 февраля 2021 года – это уже 32-я годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан. Война унесла жизни 14427 солдат и офицеров, 53 из которых жители Мурманской области. Конфликт длился с 1970 по 1989 годы – 9 лет и 51 день.