В Мурманске в детском саду №157 строят инклюзивную площадку

13 июля заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко проверила ход работ по благоустройству территории МБДОУ г. Мурманска №157 (ул. Морская, 13).

Учреждение стало победителем конкурса «На Севере – твой проект», инициированном губернатором Андреем Чибисом. На голосование, которое проходило в январе на сайте «Наш Север», был представлен проект спортивной и инклюзивной площадок.

Как сообщает администрация города Мурманска, большая часть оборудования уже установлена, уложено травмобезопасное покрытие, сейчас ведутся работы по благоустройству территории вокруг площадок.

В 2023 году гранты на преобразование пространств в Мурманске получили также школа №36 и детский сад №73.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25339&page=1