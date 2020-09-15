В Мурманске в деятельности образовательных организаций выявлены нарушения закона в сфере охраны здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения образовательными организациями с круглосуточным пребыванием детей законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних воспитанников. Нарушения выявлены в деятельности двух дошкольных образовательных организациях города Мурманска.

Нарушения выразились в неполном оснащении помещений медицинского блока образовательной организации необходимой мебелью, оргтехникой, медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения.

Кроме того, в деятельности одной образовательной организации выявлено нарушение правил обращения медицинских изделий. Проверкой установлено хранение вне карантинной зоны в медицинском шкафу медицинского блока более 200 одноразовых шприцев с истекшим сроком годности, установленного производителем.

Также установлено, что другая образовательная организация, не имеющая лицензии на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую деятельность, осуществляла хранение лекарственных средств. Лекарственные средства находились на хранении в медицинском блоке образовательной организации по истечении сроков годности.

По результатам проведенной проверки в адрес руководителей дошкольных образовательных организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений, а также причин и условий им способствовавших.

Рассмотрение представлений и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры округа.