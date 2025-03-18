В Мурманске в ДК «Первомайский» прошёл концерт «Крым! Россия! Навсегда!»

11-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией город-герой Мурманск отметил вместе со всей страной. В этом году торжества состоялись на площадке Дома культуры «Первомайский» на улице Зои Космодемьянской.

В зале ДК в рамках праздничного концерта «Крым! Россия! Навсегда!» выступили артисты и творческие коллективы столицы Кольского Заполярья.

К мурманчанам с приветственным словом обратился председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он, в частности, отметил огромные перемены к лучшему, произошедшие в Крыму за 11 лет в составе Российской Федерации, и напомнил о героической истории полуострова.

— 18 марта 2014 года – это особая и важная дата для всех жителей нашей страны. «Крымская весна» стала символом восстановления исторической справедливости, единства и воли народа. И минувшие одиннадцать лет только укрепили нас в этом! – сказал Сергей Дубовой. – Героическая история и желание вместе созидать свое будущее – это и есть общая судьба. В год 80-летия Великой Победы мы ещё не раз вспомним страницы Великой Отечественной войны, связанные с Крымом: оборона Севастополя, стойкость защитников Керчи. Многолетняя кровопролитная битва далась нашему народу ценой огромных, неслыханных потерь. Мы свято храним память о героях и верим в их потомков – наших бойцов, которые сегодня так же доблестно защищают Родину, защищают память об отцах и дедах. Это наш общий долг.

Парламентарий пожелал всем успехов во всех делах и начинаниях на благо России, энергии, сил, весеннего настроения.

Среди почётных гостей праздника присутствовал глава региональной Ассоциации ветеранов СВО гвардии прапорщик Валерий Якупов. Он отметил, что воссоединение Крыма с Россией - не только радость, но и ответственность.

- Мы должны беречь это чувство единства, укреплять его и передавать нашим детям, нашим внукам, как ценное наследие, - сказал, выступая перед собравшимися, кавалер Ордена Мужества, который, несмотря на тяжелое ранение, вернулся в строй и продолжает службу в 61 отдельной Краснознаменной Киркенесской бригаде морской пехоты Северного флота.

По окончании концерта праздник переместился на улицу, где под открытым небом прошёл флешмоб «Флаг Единства».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29579&page=1