В Мурманске в Долине Уюта определили сильнейших биатлонистов

30 и 31 августа в Мурманске состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Традиционным местом проведения выступил спортивный комплекс «Долина Уюта».

В первый соревновательный день участников ждала «роллеры-гонка». Во второй день состязания проходили в дисциплине «кросс-спринт».

Всего продемонстрировать своё искусство и мастерство решились порядка 40 спортсменов. Все они воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта и спортивной школы олимпийского резерва №3 Мурманска.

Роллеры-гонка завершились для участников следующими результатами. Золотые медали завоевали Екатерина Васина, Алексей Матвеев, Александра Мартынова, Арина Монахова, Михаил Воробьев, Анастасия Елисеева и Матвей Ефимкин. С серебряными медалями ушли Алексей Риве, Ульяна Ковязина, Ярослав Стерлин, Анна Захарова, Вера Городилова и Никита Сидоренко. Бронзовые призёры – Фёдор Кукунов, Дарья Смирнова, Алиса Процик, Дмитрий Краснощеков, Елена Зеленская и Андрей Кукунов.

В кросс-спринте первыми стали Екатерина Васина, Николай Лалетин, Алексей Матвеев, Александра Мартынова, Тимофей Кутепов, Никита Сидоренко, Анна Захарова, Дарья Шукшина, Вера Городилова. На втором месте Иван Захаров, Эдуард Леоненко, Алиса Процик, Ксения Русанова, Виктория Андреева, Матвей Ефимкин, Арина Стерлина, Матвей Минин и Анжелика Сафонова. На третьем месте Алексей Риве, Дарья Смирнова, Леонид Кутепов, Андрей Кукунов, Владислав Карабань, Арина Монахова и Елизавета Леоненко.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в этом году в программу соревнований вновь за многие годы вошла роллеры-гонка. Последний раз биатлонисты в Мурманске соревновались с использованием лыжероллеров 30 сентября 1989 года. Также, впервые в истории проведения областных соревнований, прошли соревнования по кросс-спринту для юношей и девушек 13-14 лет с применением газобаллонных пневматических винтовок.

Данные соревнования являлись отборочными для юниоров и юниорок, а также юношей и девушек 15-18 лет для участия в первенствах России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/