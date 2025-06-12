В Мурманске в Долине Уюта в День России состоялся спортивный забег с флагами

Участников мероприятия тепло приветствовала заслуженный мастер спорта, серебряный призёр XXVIII Олимпийских игр, председатель профильного комитета Мурманской регионального парламента Лариса Круглова.

- Здоровая нация – сильная, непобедимая страна! – сказала депутат, обращаясь к молодым спортсменам. – Поздравляю вас с праздником и желаю всегда оставаться здоровыми, крепкими, сильными, приносить пользу Мурманской области и нашей великой России!

Лариса Круглова провела для участников забега «зарядку со звездой», а затем вместе с ними пробежала по беговой дорожке с флагом России.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/25c/75bo7jabvswn4qf7qf1gzgbyupr5b44o.jpg