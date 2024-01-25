В Мурманске в феврале проведут юбилейную женскую образовательную конференцию «Звезда Севера»

17 февраля в Мурманском областном дворце культуры имени С.М. Кирова состоится пятая, юбилейная, образовательная конференция для жён военнослужащих и женщин-военнослужащих «Звезда Севера».

В программе – лекции от федеральных и региональных спикеров по саморазвитию, здоровью, психологии, красоте, стилю и открытию собственного дела.

Регистрация на мероприятие уже открыта, она проходит через женские советы военных частей. Для получения приглашения женщинам-военнослужащим или жёнам военнослужащих необходимо обратиться к кураторам женсоветов или к представителям проекта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо насыщенной лекционной программы конференции участниц ждёт ещё одна добрая традиция – возможность отправить брендированные почтовые открытки прямо с площадки мероприятия. В этом году организаторы открывают конкурс среди художников на лучшую иллюстрацию для открытки пятой «Звезды Севера». Свои варианты работ нужно прислать на электронную почту: evc.51murmansk@gmail.com с пометкой «Открытка» и указанием контактов для связи (ФИО, телефон) до 5 февраля.

Напомним, что с прошлого года мероприятия проекта «Звезда Севера» проводятся не только в Мурманской области, но и в Калининграде, Севастополе и на Камчатке, объединяя женщин флотских городов севера, юга, востока и запада нашей страны единой темой саморазвития, а также спикеров – интеллектуальных волонтёров, которые хотят делиться своими знаниями на добровольных началах.

Подробная программа и вся информация о мероприятиях будет опубликована в сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Организатор проекта – Единый волонтёрский центр Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru