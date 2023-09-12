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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.23 14:00

В Мурманске в ходе реализации национального проекта будет отремонтировано 18 участков автодорог общей протяжённостью 14,3 километра

На 14 участках улично-дорожной сети работы в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» полностью завершены.

Это ул. Планерная; ул. Карла Маркса; ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); ул. Молодёжная, район Росляково; ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр-да Северного); ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира); ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова); ул. Коммуны; просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе);  ул. Профсоюзов; ул. Советская, район Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе  дома №19 по ул. Советской); Верхнеростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина), участок от просп. Героев-североморцев до остановки «Ул. Кильдинская» (южное направление).

Как сообщает администрация города Мурманска, продолжаются работы на четырёх участках дорог, три из которых в высокой степени готовности. На улице Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе) выполнено фрезерование проезжей части, ведутся работы по демонтажу бортового камня. На участке подъездной дороги к Центру ДЮТиЭ «Парус» подрядчик завершает укрепление обочин, на проспекте Кольском (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской) проводится асфальтирование тротуаров и заделка пазух между бортовым камнем. На улице Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр-да Серпантин) также завершается асфальтирование тротуаров.

На участке улицы Профсоюзов помимо ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по изменению радиуса кривой перекрестка проспекта Ленина с улицей Профсоюзов. Это необходимо для обеспечения безопасных условий проезда пассажирских автобусов.

Всего в 2023 году в Мурманске в ходе реализации национального проекта будет отремонтировано 18 участков автодорог общей протяжённостью 14,3 км.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25686&page=1

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