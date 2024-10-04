В Мурманске в канун профессионального праздника чествовали учителей

Педагогов и руководителей образовательных организаций поздравили спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, председатель профильного комитета областной Думы Алексей Гиляров, и.о. министра образования и науки Диана Кузнецова, представители профсоюза, научно-педагогической общественности.

В своём выступлении Сергей Дубовой подчеркнул, что День учителя – в числе самых любимых праздников у жителей Мурманской области:

- Ведь у каждого из нас были учителя, и некоторых мы помним всю жизнь. Сегодня мы можем сказать слова признательности представителям одной из самых уважаемых, благородных профессий. Мы делаем это с особой душевной теплотой, которая, уверен, только маленькая часть того, что вы отдаете детям.

Спикер парламента отметил, что система образования Мурманской области может служить примером для многих других регионов России:

- Она развивается вместе с нашим прекрасным заполярным краем. И в этом – немалая заслуга всех педагогических работников.

Парламентарий тепло поблагодарил заполярных педагогов за преданность призванию, высочайший профессионализм и самоотдачу. Он вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №5 города Кировска Ларисе Тимичевой и учителю-логопеду общеобразовательной школы №7 города Мончегорска Ларисе Тропиной. Почётной грамотой регионального парламента были награждены учитель начальных классов основной общеобразовательной школы №6 ЗАТО г. Североморск Алла Бондарева, учитель истории и обществознания основной общеобразовательной школы №20 посёлка Никель Алексей Галкин, учитель математики средней общеобразовательной школы №19 города Заполярный.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30865/