В Мурманске в компенсационные пакеты для сотрудников работодатели чаще всего включают подарки к праздничным датам, корпоративные мероприятия и обучение за счёт компании

По сравнению с декабрем 2021 года компенсационные пакеты компаний стали реже включать в себя подарки к праздничным датам. Корпоративные мероприятия, компенсации затрат на обеды и дополнительные дни к госотпускам работодатели, напротив, предоставляют чаще: сказывается снятие ковидных ограничений и возвращение персонала в офисы. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители из Мурманска.

В Мурманске самые популярные составляющие компенсационных пакетов — обучение за счёт работодателя (предоставляют 46% компаний), корпоративные мероприятия (44%) и подарки к праздничным событиям (40%). Расходы на мобильную связь компенсируют 34% работодателей. 28% предоставляют персоналу возможность приобретать продукцию компании со скидкой. Каждый пятый наниматель оплачивает сотрудникам полисы ДМС. Ещё 20% компенсируют расходы на питание. 19% компаний предоставляют служебный транспорт. 10% работодателей включили в компенсационный пакет дополнительные дни отпуска сверх положенных по ТК РФ.

Предприятия и организации со штатной численностью от 1000 человек предоставляют персоналу компенсационные пакеты чаще, чем средний и малый бизнес. Крупные компании чаще оплачивают обучение, мобильную связь, полисы ДМС, фитнес, путевки, предоставляют сотрудникам возможность покупать продукцию со скидкой, дарят несколько дополнительных дней к отпуску. Компании с численностью от 100 до 1000 работников несколько чаще дарят подарки к праздничным датам и организуют поездки на работу служебным транспортом.

Компенсационные пакеты компаний из различных сфер деятельности значительно отличаются. Так, обучают сотрудников за свой счет, организуют корпоративные мероприятия и оплачивают полисы ДМС чаще всего в IT и банках. Подарки к праздничным датам более популярны у строительных компаний и организаций сферы услуг. Компенсацию расходов на мобильную связь и интернет чаще предоставляют IT- и торговые компании. Последние чаще всего предоставляют и скидки на продукцию. Кормят персонал чаще производственные предприятия. Организуют поездки на работу на служебном транспорте — логистические компании.

Время проведения: 22 апреля — 1 июня 2022 года.