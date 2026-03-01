«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»Долина Уюта вновь станет центром биатлонных баталий: в Мурманске пройдёт финальный этап «Альфа-банк Кубок Содружества»
В Мурманске в Ледовом дворце состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 91-му международному традиционному Празднику Севера и 66-му Празднику Севера учащихся

Губернатор Андрей Чибис поприветствовал всех собравшихся на этом знаковом событии. Глава региона подчеркнул: северяне и гости увидят по-настоящему живые, активные и интересные соревнования, которые подарят море эмоций, драйв и, конечно, долгожданные победы.

«Дорогие друзья, желаю вам спортивного настроения, крепкого здоровья, упорства в достижении целей и успехов. Прославляйте нашу великую и мощную страну! Поздравляю всех с праздником!», — добавил глава региона.

2026 год, объявленный Годом единства народов России, определил основную тему торжества – преемственность и сохранение традиций легендарной Полярной Олимпиады. В программе церемонии были представлены тематические блоки, посвященные ключевым эпохам ее развития: от зарождения в 1930-х годах и до современности.

Кульминацией театрализованного действия стало поднятие флага Полярной Олимпиады, принятие традиционной клятвы судей и спортсменов, а также красочное зажжение чаши огня.

Прославленная российская биатлонистка, член сборной команды России, мастер спорта международного класса, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы, тренер-преподаватель по биатлону спортивной школы олимпийского резерва №3 города Мурманска Ульяна Денисова внесла огонь Праздника Севера как олицетворение несгибаемого спортивного духа, мощи полярной энергии и единения всех участников состязаний.

Зрители увидели выступления артистов на батутах, воздушных гимнастов, масштабное флаговое шоу и парад участников соревнований.

В этом году Полярная Олимпиада объединит более 6,5 тысячи спортсменов, ожидается, что зрителями соревнований станут порядка 32 тысяч болельщиков.

1 марта в Долине уюта Мурманска уже прошли первые состязания Полярной Олимпиады - областное физкультурное мероприятие по велосипедному спорту в рамках 91-го Праздника Севера. Участники состязались в дисциплине «марафон» (фэтбайк). Спортсмены в возрастной категории 56 лет и старше преодолели дистанцию 25 км по зимней трассе, в возрастной категории от 18 до 55 лет – дистанцию 50 км.

Ярким событием Праздника Севера станет Мурманский лыжный марафон по программе Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». Гонки состоятся 28 и 29 марта в Долине Уюта. На старт выйдут представители 64 регионов России, а также гости из Германии, Словакии и Республики Беларусь.

Афиша всех событий – на портале «Наш Север», сайте регионального Минспорта, в социальных сетях ведомства и Центра спортивной подготовки Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563080/#&gid=1&pid=46

