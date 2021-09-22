В Мурманске в Ледовом дворце установят новое оборудование для хоккея

В Ледовом дворце Мурманска установят новое оборудование для хоккейных тренировок – на эти цели Министерству спорта Мурманской области будет выделено 10,1 млн рублей.

Соответствующее постановление «О выделении денежных средств из резервного фонда правительства Мурманской области» подписал губернатор Андрей Чибис для обеспечения участия спортивной сборной команды Мурманской области по хоккею «Арктика» в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги: это позволит привести Ледовый дворец в соответствие требованиям технического регламента.

Средства пойдут на поставку и установку необходимого оборудования по хоккею, в частности системы «Видеогол», системы судейства, хронометража и отображения игровой информации, травмобезопасных накладок для ворот, закладных цветовых разметок поля, защитных экранов для скамеек запасных игроков и штрафников, защитных экранов для размещения рекламной продукции, специального резинового покрытия для спортивных зон «Регупол».

Как сообщает региональное Министерство спорта, по инициативе губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области создана молодёжная хоккейная команда, которая будет участвовать в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги в сезоне 2021-2022 годов – молодёжном турнире по хоккею с шайбой.

Презентация молодёжной хоккейной команды Мурманской области «Арктика» состоялась 14 сентября. Официально утверждён календарь матчей Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Первые домашние матчи пройдут в Ледовом Дворце 2-3 и 6-7 октября.