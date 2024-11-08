В Мурманске в Молодёжном спортивном центре состоялось открытие городского ЗОЖ-марафона «СОК»

В течение месяца участники будут заниматься по одной из программ, в соответствии со своими пожеланиями: «Похудение без вреда для здоровья» и «Мышечная трансформация».

20 ребят пройдут через спортивные тренировки, посетят лекционно-практические занятия и тренинги со специалистами в области общественного здоровья, нутрициологии, психологии и терапевтической медицины.

Организатор — Молодёжный спортивный центр МАУ МП «Объединение молодежных центров».

По итогам марафона участники получат сертификаты и памятные подарки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28811&page=1