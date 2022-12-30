В Мурманске в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать!

В новогоднюю ночь в областном центре будут ходить троллейбусы №4 и №6, автобус №18. Специальные расписания на 31 и 1 января уже опубликованы на сайте АО «Электротранспорт».

По маршруту «ул. Адмирала флота Лобова — ул. Заводская (жилой район Росляково)», будет курсировать автобус №33, «ул. Адмирала флота Лобова — завод Севморпуть» - автобус №10к.

Отметим, с ними синхронизировано расписание троллейбусного маршрута №4. Графики доступны по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4ZrE/K3cjPhMB5.

Время работы всех маршрутов в период встречи Нового 2023 года доступен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/DUKt/jGRyczEMe.