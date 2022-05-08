В Мурманске в преддверии Дня Победы состоялся праздничный концерт

6 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил праздничный концерт и поздравил гостей с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В своём приветственном слове глава региона подчеркнул, что именно благодаря ветеранам, детям войны, труженикам тыла мы живём в сильной и свободной стране.

«Я от всей души поздравляю вас с этим великим праздником, когда наш советский народ победил нацизм. К сожалению, история имеет свою цикличность, и сегодня опять Россия бьется за то, чтобы голова нацизма не поднялась. Наши бойцы, военнослужащие, сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов героически сражаются за свободный мир. Не жалеют себя, жертвуют собой», – сказал глава региона.

Андрей Чибис отметил, что 37 лет назад именно в этот день, 6 мая, Мурманску присвоено звание города-героя.

«Символично, что именно в этот день мы собрались с вами для того, чтобы еще раз в преддверии великого праздника, – почтить память тех, кто погиб на полях сражений, кто не дошел до сегодняшнего дня и пожелать здоровья нашим ветеранам, нашим труженикам тыла, детям войны. И конечно же, успешной борьбы и скорейшей победы с нацизмом нашим бойцам, которые сегодня сражаются за свободу. С праздником, дорогие товарищи!» - заключил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, гостей также поздравил командующий Северным флотом Александр Моисеев и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Торжественный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. На мероприятие были приглашены дети войны, труженики тыла и служащие Вооруженных сил РФ.

Для гостей выступили композитор, автор и исполнитель песен, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов, ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, а также творческие коллективы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23803/