В Мурманске в преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания прошло торжественное мероприятие

Коллективы предприятий поздравили глава региона Андрей Чибис и первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко.

– Вы трудитесь в нелегкой и очень значимой сфере, которая напрямую связана с качеством жизни северян, – отметил Владимир Мищенко. – Поэтому к работе организаций жилищно-коммунального хозяйства приковано самое пристальное внимание. От вашего мастерства, терпения и ответственности, а также, что особенно важно, внимательного отношения к людям, зависит не только комфорт и тепло в наших домах, но и бесперебойная деятельность предприятий, школ, детских садов и больниц. Не смотря на звучащую иной раз критику, убеждён, что жители Мурманской области видят и ценят вашу нелегкую работу.

Парламентарий поблагодарил всех сотрудников ресурсоснабжающих предприятий, жилищно-коммунальных организаций за добросовестное отношение к своему делу и вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы сотрудникам АО «Мурманэнергосбыт» Наталье Ивановой, Анатолию Кащееву и Юрию Мигачеву, пожелав всем дальнейших успехов в работе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29690/